Pinto convince Mourinho: Karsdorp in Algarve

«Andremo in Algarve con praticamente tutti i giocatori, anche se alcuni non sono in condizione di giocare». Lo ha detto José Mourinho alla vigilia della partenza per il Portogallo, dove la Roma giocherà contro Cadice (16), Casa Pia (19) e RKC Waalwijk (22). E se le parole hanno peso, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, la volontà di Pinto ha dunque superato quella del tecnico che avrebbe voluto lasciare Karsdorp a Trigoria: «Abbiamo pensato che questo potesse essere un buon momento per lavorare molto forte. Utilizzeremo le partite non per ottenere dei risultati, ma per allenarci bene». Se non ci saranno ulteriori sorprese, passa quindi la linea societaria, intenta a non deprezzare ulteriormente il terzino. Un po' quello che era accaduto già in Giappone: «Il club ha deciso di andarci, ovviamente con il mio consenso, non per questioni calcistiche, ma per motivi commerciali». Il Mondiale tra novembree dicembre ha cambiato i piani: «Nessuno ha mai provato questa esperienza. Il nostro obiettivo è giocare contro chi sta a unlivello superiore al nostro. Nella prima partita cercherò di non far giocare i calciatori più di 45/60 minuti, anche se purtroppo non ne abbiamo 22».