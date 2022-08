Pinto, blitz a Londra: Kluivert al Fulham. E il Tottenham ci prova con Zaniolo

La trattativa per l'olandese è in piedi già da qualche settimana ed è in dirittura d'arrivo sulla base di una cessione a titolo definitivo per 12 milioni

Tiago Pinto vola a Londra, mentre Roma è in estasi per l’arrivo di Wijnaldum, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Appresa la notizia, il pensiero è andato immediatamente alla cessione di Zaniolo. Invece, la società smentisce e precisa che il viaggio ha il solo scopo di piazzare Kluivert al Fulham ascoltare un paio di offerte per Diawara. La trattativa per l'olandese è in piedi già da qualche settimana ed è in dirittura d'arrivo sulla base di una cessione a titolo definitivo per 12 milioni. Il dubbio Zaniolo, però, rimane. Anche perché Roma e Tottenham si sono già approcciati positivamente in Israele sei giorni fa in occasione dell'amichevole vinta dai giallorossi. Lì Antonio Conte ha rispolverato una vecchia passione per il 22 romanista. Gli Spurs stanno valutando se presentare l'offerta, anche se consapevoli che i Friedkin sono irremovibili sulle richieste: 50 milioni cash.

Per ora, le uniche cessioni di cui si sta occupando Pinto sono quelle degli esuberi, tra cui Veretout pronto a trasferirsi al Marsiglia. Il francese sarà ceduto a titolo definitivo per 11 milioni, inoltre, alla Roma spetteranno altri 4,5 milioni di bonus così ripartiti: 2 legati alle presenze e altri 2,5 alla qualificazione in Champions dell’OM nei prossimi anni (al massimo due da 1,25). La sua partenza non impone la ricerca di un sostituto (Frattesi) perché Mourinho vorrebbe favorire l'ascesa di Bove in stile Zalewski.

In attacco è in arrivo Belotti con cui la Roma ha trovato un accordo verbale sulla base di tre anni a 2,8 milioni a stagione. Il Gallo sta aspettando il via libera e arriverà nella Capitale solo quando Shomurodov avrà deciso se andare al Bologna o al Torino.