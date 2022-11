Piccola Roma, Abraham a secco

Sarà il jet-lag o l'avversario poco allettante, fatto sta che lo 0-0 contro il Nagoya Grampus ha messo in evidenza i problemi atavici della Roma di Mourinho. Una squadra con enormi difficoltà a segnare, anche in un'amichevole d'esibizione, con una costruzione di gioco discutibile e tanta superficialità anche nei passaggi più semplici. Tammy Abraham - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - si è dimostrato impalpabile, poco reattivo e mai decisivo. L'atteggiamento in campo è lo stesso (se non peggiore) di quello avuto in campionato: "Non essere ai Mondiali mi ha fatto capire che cosa ho ancora tanto da fare", aveva detto l'inglese alla vigilia. Ma evidentemente ha ancora bisogno di tempo per correggersi. Chissà però se Mourinho sarà ancora così paziente da accettare prestazioni anonime come quella in Giappone.