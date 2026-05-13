La questione derby continua a far discutere e tenere soprattutto col fiato sospeso Roma e Lazio, ma con loro anche altre otto squadre che devono attendere la decisione sul derby che deve giocarsi in contemporanea. A 'Il Messaggero' ha parlato Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno:

Ministro Piantedosi, mentre lei era in Albania a Roma è successo un pandemonio sul derby, con la Lega Calcio che ha fatto ricorso contro la decisione del prefetto di posticipare la partita a lunedì... "Guardi, Prefettura e questura di Roma, d’intesa con le istituzioni locali, hanno indicato una soluzione di buonsenso (giocare lunedì sera, ndr) per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo, peraltro, che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza - Internazionali di tennis e il derby della capitale - poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l’unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli Internazionali di tennis - una manifestazione sempre più importante a livello mondiale - e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all’interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo".

Temete scontri? "Mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti sportivi. Gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi".