Petrachi vuole 5 milioni di risarcimento. Baldissoni all’incasso: transazione da 1,4

Cinque milioni di euro: è questo il risarcimento chiesto dall’ex ds della Roma, Gianluca Petrachi, a seguito del suo licenziamento. La Prima udienza si terrà il 4 novembre, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

“Una serie di condotte legate alla gestione del club” e “toni offensivo nei confronti del presidente Pallotta”, queste le ragioni della Roma.

I contenziosi però non finiscono qui. Superato quello con Baldissoni, liquidato con 1 mln e 384mila euro, resta aperto quello col Newell’s Old Boys per il trasferimento di Ponce allo Spartak, con il club argentino che deve ricevere il 40% e che accusa la Roma di aver occultato il valore dell’attaccante, di 6 milioni, inserendo Romagnoli nella trattativa. Rimangono inoltre vive le dispute con Batistuta (7,9 mln) e la famiglia Martinangeli.