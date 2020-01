Petrachi chiama Shaqiri. Klopp nega il prestito

Fonseca vuole un’ala. Gli dispiace per come sia andata a finire con Politano, si fida del club ma ora aspetta il rinforzo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Un possibile arrivo di Politano con una formula diversa? Per ora Petrachi ha voltato pagina. Il ds ha riattivato i suoi canali alla ricerca del sostituto di Zaniolo.

Shaqiri, Suso, Januzaj: è il tris di nomi sui quali si sta ragionando. La Roma privilegia, in questo momento così delicato, la trattativa che le permetta di prendere un calciatore inizialmente in prestito. E proprio questa prospettiva ha irrigidito il Liverpool per lo svizzero (il preferito), reduce tra l’altro da due infortuni al polpaccio.

Suso paradossalmente è il più semplice da prendere: nel discorso potrebbe rientrare anche Jesus per il quale la Fiorentina è ferma all’offerta di 3 milioni. Il problema è che lo spagnolo è valutato 25 dai rossoneri.

Come Boga, un altro nel taccuino di Petrachi. Proposto nelle ultime ore anche Iago Falque. Mercato quindi bloccato attorno al sostituto di Zaniolo.