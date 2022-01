Personalità e senso tattico: Oliveira è l’uomo per José

Sergio Oliveira è il giocatore che serve a Mourinho per dare la svolta alla stagione

Il centrocampista è l’uomo giusto per la Roma di Mourinho, come scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Ormai è una questione di ore. Probabilmente in giornata, al massimo domani, Sergio Oliveira, sbarcherà a Roma. L’ufficiosità al suo arrivo l’ha regalata Mou: “Questa è una squadra di bravi ragazzi, manca di personalità. Maitland-Niles è appena arrivato, un altro arriverà a breve“. L’altro è appunto Oliveira. Pinto sta ultimando la trattativa con il club lusitano: prestito con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. A Oporto vorrebbero che il diritto si tramutasse in obbligo dopo u nnumero di presenze. A Trigoria tengono duro, consapevoli della volontà del ragazzo. La soluzione potrebbe essere quella di aumentare il costo del prestito . Toccherà quindi a Oliveira prendere per mano la mediana giallorossa e di conseguenza la squadra. Complice un calendario non proibitivo sino a fine febbraio (Cagliari, Empoli, Genoa, Sassuolo, Verona e Spezia) l’inserimento potrebbe essere agevolato. L’idea è quella di farlo giocare già domenica contro i sardi. Cristante è squalificato e il ruolo di Sergio potrebbe essere proprio quello di playmaker. Certamente atipico visto che per una vita ha fatto la mezzala in un centrocampo a tre e l’interno in quello a due. È uno che non ha paura di prendersi delle responsabilità. Magari non velocissimo ma che sa rallentare e accelerare l’azione. Quello che manca alla Roma, capace di giocare soltanto ad una velocità.