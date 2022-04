Per Spinazzola altri test in Finlandia. Karsdorp: “Champions ancora possibile”

Per il terzino azzurro la sensazione è di ottimismo, anche se in molti si aspettavano una ripresa più veloce

Leonardo Spinazzola sarebbe dovuto tornare ieri sera dal viaggio in Finlandia dove ha sostenuto gli esami al tendine d’Achille, ma il professor Lempainen gli ha chiesto di fermarsi qualche ora in più per altri approfondimenti, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La sensazione è di ottimismo, anche se in molti si aspettavano una ripresa più veloce, a alcuni ostacoli sorti a gennaio ne hanno rallentato il recupero. L’iter non è ancora finito: appena rientrato dalla Finlandia, il dottor Costa e lo staff performance di Trigoria, valuteranno quando potrà cominciare ad allenarsi con la prima squadra. In quel periodo è possibile che Mourinho lo convochi per accelerare il “feeling” con il campo. Ma se dovesse esserci anche un piccolo problema, allora tutto slitterebbe alla prossima stagione. Sulla fascia destra Karsdorp ha cancellato ogni incertezza: l’olandese si è guadagnato la fiducia dello Special One che lo ha fatto partire titolare 27 volte su 30 partite di Serie A (in due era squalificato): “Vogliamo lottare per vincere la Conference League e comunque siamo ancora in corsa per il quarto posto. Abraham? È un attaccante speciale, i miei quattro assist per lui sono destinati a salire perché abbiamo un’intesa perfetta", ha detto a Sky Sport.