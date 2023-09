Per la prima volta i tifosi divisi su José

La città, sponda romanista, si spacca. La realtà ha superato la devozione e la divinità José Mourinho si è trasformata da Special One a Normal One, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. L'allenatore è tra i primi ad essere messo sul patibolo dopo Genoa-Roma e l'avvio negativo in campionato. La squadra è apparsa stanca, senza fame e stimoli ed ecco che migliaia di tifosi che prima erano ciecamente innamorato di José, ora gridano "Mourinho out". Al momento Antonio Conte è il nome più in voga e che tantissimi vorrebbero sulla panchina come successore del portoghese. Sono comunque presenti anche coloro che difensore il tecnico, puntando il dito verso un mercato insufficiente. Se si è esaurito un ciclo lo dirà il tempo, ma per adesso la coesione di qualche mese fa si è trasformata in una spaccatura sanabile solo con i risultati.