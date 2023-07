Per Frattesi si cerca lo sconto. Dybala, c’è la corte degli arabi

Meno di una settimana al raduno e José Mourinho non ha ancora il centrocampista e l’attaccante per impostare la prossima stagione. Non dipende solamente da Tiago Pinto, ma anche dagli altri club che stanno aspettando il miglior offerente. Come il Sassuolo che ha messo in vendita Frattesi e attende un’offerta congrua dell’Inter: la richiesta è di 40 milioni, ma l’ad neroverde Carnevali è disposto a scendere a 35. Cifra che i giallorossi - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - potrebbero spendere. C’è anche la possibilità di inserire una contropartita (Bove), ma al momento non è presa in considerazione. Se il piano Frattesi dovesse fallire, allora i nomi presi caldi sono quelli di Sabitzer, Renato Sanches e Kamada. Resta un’incognita l’attaccante. Piace moltissimo Scamacca con cui c’è un accordo verbale, ma manca quello con il West Ham. Resta in pista anche Morata.