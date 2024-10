Pellegrini, una crisi senza fine

Una serata da dimenticare. Nel suo stadio, nella sua città. Peggio non poteva andare per Lorenzo Pellegrini. Quella di giovedì doveva essere la notte per rinascere e lasciarsi alle spalle le delusioni degli ultimi mesi nella Roma. Ma ha dovuto salutare la Nazionale per via dell'espulsione che porterà alla squalifica, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. E allora Luciano Spalletti lo ha sostituito con Nicolò Zaniolo in vista dell'impegno contro Israele di lunedì. Nella sua Trigoria proverà a ritrovare un po' di serenità, magari ripartendo dalle prestazioni contro Elfsborg e Monza dove aveva dato segnali di ripresa. Nel suo Olimpico avrebbe voluto certificare la risalita e, invece, nulla è andato come previsto. Uno stadio in cui un tempo si sentiva a casa, adesso è diventato quasi ostile. O comunque lo mette in difficoltà, probabilmente per via dei fischi e dei mormorii che si sentono quando tocca palla. Un condizionamento inconscio che fuori casa è meno evidente. La vera sfida per la ripresa contro l'Inter sarà non sentire quella pressione, provando a diventare l'uomo della svolta in un momento così delicato. D'altronde, essere capitano vuol dire anche non abbattersi nei momenti più duri, trasferendo a tutti la forza di rialzarsi. Come facevano Totti e De Rossi, due capitani riconosciuti dal pubblico. Forse, Lorenzo paga il confronto con loro. Inoltre, non viene identificato come capitano leader e carismatico per via del suo carattere riservato e poco espansivo.