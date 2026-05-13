Almeno per le ultime due gare di campionato Gasperini avrà il gruppo al completo con l’unica eccezione di Ferguson ormai finito nel dimenticatoio e salutato con netto anticipo. Oggi potrà riabbracciare Pellegrini e Dovbyk. I due torneranno ad allenarsi con il resto del gruppo e puntano alla convocazione nel derby. Lorenzo ha più chances di scendere in campo, difficile dal primo minuto. Quella di lunedì potrebbe essere la sua ultima stracittadina. Il rinnovo di contratto - racconta Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è ancora da discutere, Gasp lo vorrebbe tenere ma fino a quando non tornerà Ryan nella Capitale è ancora tutto bloccato. Il nodo principale riguarda l’ingaggio da 4 milioni più 2 di bonus che andrà necessariamente tagliato. Parlare di futuro a Trigoria, però, appare estremamente complicato. Massara è a un passo dall’addio e la caccia al direttore sportivo prosegue. Manna sembra allontanarsi ogni giorno di più e in pole adesso c’è D’Amico. I contatti proseguono da diversi giorni per cercare di battere la concorrenza del Milan che è la prima scelta del ds. Cresce l’attesa anche per l’arrivo di Ryan (dovrebbe arrivare prima del derby) e ad aspettarlo c’è Carlos Novel, agente di Dybala, che da ieri è nella Capitale. In mattinata ha fatto visita a Trigoria, anche per mettere un po’ di pressione alla società. Gasperini lo terrebbe e Paulo per ora ha messo in stand-by il Boca e l’Inter Miami ed è disposto ad accettare uno stipendio più basso.