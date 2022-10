Pellegrini prova a esserci. Dubbio Dybala, è affaticato

In difesa invece, possibile turno di riposo per Smalling anche se Kumbulla, l'indiziato a sostituirlo, non è mai stato provato negli ultimi due giorni

Lorenzo Pellegrini recupera per il Lecce e ha dato la disponibilità a giocare titolare, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

La sua parola conta più di ogni altra cosa per José Mourinho, più di quella dei medici o dello staff. "Se lui dice no è no, non ci sono possibilità. Se dice di essere disponibile, lui c'è" ha detto qualche giorno fa il tecnico.

E ieri ha detto sì alla fine dell'allenamento di rifinitura, il primo della settimana a cui ha preso parte dopo il problema al flessore rimediato contro l'Inter sabato scorso. Un infortunio che non destava grandi preoccupazioni in realtà, ma che lo sta tormentando da prima della ‘ sosta per le nazionali.

Lorenzo ha chiesto a Mourinho di restare a riposo contro il Real Betis, assicurandogli di fare il massimo per tornare in campionato oggi contro il Lecce. Promessa mantenuta e, salvo ripensamenti dell'ultima ora legati al risveglio muscolare di questa mattina, sarà in campo accanto a Cristante (in vantaggio su Matic).

C'è qualche dubbio, invece, sulle condizioni di Dybala. Ieri l'argentino ha lamentato un leggero affaticamento e, vista la sua importanza nello scacchiere romanista, rischiarlo più del dovuto potrebbe rappresentare un pericolo. Mourinho non vuole incorrere in gravi infortuni e prima di prendere una decisione, come nel caso di Pellegrini, ascolterà le sensazioni del ragazzo che vuole essere presente nella trasferta di Siviglia.

In difesa invece, possibile turno di riposo per Smalling anche se Kumbulla, l'indiziato a sostituirlo, non è mai stato provato negli ultimi due giorni.