Pellegrini prende un pestone ma sorride: “Il gol stavolta è tutto mio”

“Abbiamo dominato, deciso il ritmo e fatto quattro gol. Successo da grande squadra:se giochiamocosì,diventiamo fastidiosi per chiunque”. Pellegrini incorona la Roma di Firenze, come riporta Ugo Trani su Il Messaggero.

Il centrocampista giallorosso riesce a sorridere nonostante il pestone al piede sinistro (recente la microfrattura) incassato nel 1° tempo da Dalbert.

Zoppica e a fine ripresa lascia il posto a Under. “Questo non me lo toglie nessuno. Lo cercavo da tempo” dice parlando del gol.