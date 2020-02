Pellegrini non fa pace con la porta e si infortuna

Pellegrini non è rientrato in campo nella ripresa di Roma-Lecce. Nessuna bocciatura, però. Anche se la prestazione, in linea con quella di giovedì contro il Gent, non è stata sufficiente, soprattutto per le 2 chance sprecate davanti a Vigorito con il suo piede preferito (il destro), come riporta Ugo Trani su Il Messaggero.

Fonseca lo ha lasciato negli spogliatoi per precauzione: indurimento al flessore della gamba sinistra. Nuovo contrattempo muscolare per questa rosa spesso dimezzata dagli infortuni muscolari: 21 su 37 stop stagionali.

Il trequartista e non certo di scorta, come si è visto dopo l’intervallo, è Mkhitaryan che, contro il Lecce,ha realizzato il suo 5°gol in giallorosso.