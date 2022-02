Pellegrini in panchina con il Genoa. Lista Uefa, c’è anche Spinazzola

Il capitano ha quasi messo alle spalle i problemi fisici e tornerà a completa disposizione di Mou in Copa Italia contro l'Inter

Lorenzo Pellegrini anche ieri ha svolto lavoro individuale. Il capitano, come riporta Il Messaggero, migliora, ma contro il Genoa molto probabilmente andrà in panchina: Mourinho vorrebbe averlo al meglio per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro l‘Inter, martedì prossimo a San Siro. Nella lista Uefa per gli ottavi di finale di Conference, la Roma ha inserito i nuovi arrivati Maitland–Niles e Oliveira, il giovane Felix e anche Spinazzola.