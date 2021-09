Pellegrini, il dolore al flessore è scomparso. Ballottaggio tra Shomurodov e Micki

Lo Special One dovrà gestire al meglio la squadra anche in vista dell’impegno contro il Cska Sofia di giovedì prossimo

Contro il Sassuolo Josè Mourinho festeggerà le 1000 panchine in carriera. La situazione infortunati al momento non lo preoccupa, anche se dalle nazionali sono tornati in molti con qualche acciacco. Lo Special One, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, dovrà gestire al meglio la squadra anche in vista dell’impegno contro il Cska Sofia di giovedì prossimo. Pellegrini vuole essere in campo, il dolore al flessore della coscia sinistra sembra scomparso e Mou lo schiererà al centro della trequarti. Anche Zaniolo sta bene e potrebbe giocare a destra (l’alternativa è Perez), mentre a sinistra è ballottaggio tra Shomurodov e Mkhitaryan. Smalling in settimana è tornato ad allenarsi in gruppo ma vista la sua assenza da metà agosto, in difesa è in vantaggio Mancini, con l’inglese che potrebbe tornare titolare in Conference League. L’altro centrale sarà Ibanez, mentre oggi Vina tornerà dall’Uruguay anche se sulla sinistra partirà Calafiori, a destra Karsdorp e a centrocampo Veretout e Cristante.