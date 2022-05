Pellegrini: cuore di Capitano

Il numero 7 tenterà di assicurare alla Roma una di quelle prestazioni che ha messo in mostra quest'anno. Richiesto l'ultimo sforzo per arrivare alla gloria

Difficilmente Josè Mourinho rinuncia a Lorenzo Pellegrini: non lo farà neanche stasera nell'ultima sfida di campionato che fa anche da preludio alla finale di Conference League scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. La partita può valere il pass per la prossima Europa League, a prescindere dal risultato di Tirana. E il numero 7 tenterà di assicurare alla Roma una di quelle prestazioni che ha messo in mostra quest'anno. Nella stagione che sta per concludersi i numeri raccontano di un Lorenzo più in forma che mai. E ora serve l'ultimo sforzo per arrivare alla gloria.