Pellegrini conferma Fonseca

Fonseca corre da Pellegrini. Di solito accade il contrario. Ma il contromano è legittimo: l’abbraccio ci sta e non bisogna stupirsi. A confermare l’allenatore è il centrocampista e non la proprietà, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Salvo, dunque, all’ultimo respiro. In campo e non fuori. Ryan Friedkin, attento a valutare la partita dell’Olimpico, si tiene stretta solo la posizione in classifica, con la Roma in zona Champions a fine girone d’andata. La prestazione con lo Spezia, battuto nella coda del recupero (4-3) non è sufficiente per mettere al sicuro il portoghese che resta sotto osservazione: il vice presidente scuote la testa all’intervallo, scatta in piedi al nuovo vantaggio nella ripresa ed è perplesso per il finale da incubo. Ma avverte il papà, assente per impegni di lavoro, della rete al fotofinish e della figuraccia evitata e aspetta l’uscita del protagonista per applaudirlo.

La Roma vince. E il risultato è giusto. Enorme la sofferenza, però. È presto, dunque, per capire se i giallorossi sono usciti dal tunnel dopo il crollo nel derby e e quello di martedì proprio contro lo Spezia. La partita è la sintesi della gestione di Fonseca. Dentro il meglio e il peggio. La raffica di gol segnati e anche subiti. Le chance e le gaffe. Davanti si spreca, dietro si sbanda. Il gol di Mayoral all’alba del match dovrebbe indirizzare la sfida e invece la difesa regala a metà tempo il pari a Piccoli. Cross di Farias respinto corto da Pau Lopez: nuova papera del portiere, colpevole quanto Kumbulla e Smalling che giocano a flipper. Ecco il black out che preoccupa Ryan Friedkin.

Fonseca va all’incasso con la sua sostituzione chic: fuori Karsdorp per Peres. Che, piombando da destra, acchita il successo sul piede del capitano. E conferma il trend della Roma: 33 punti su 37 raccolti contro le formazioni meno attrezzate. En plein: 11 su 11 contro quelle dal 10° posto in giù. Va bene, al momento, accontentarsi. Del 3° posto, recuperando 3 punti al Milan e 2 all’Inter. E 2 in più dello scorso campionato.