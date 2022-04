Pellegrini capitano da record: ora serve l’ultimo sprint

Lorenzo ancora protagonista di una partita importante come quella di ieri

Non si gioca per caso tre volte una semifinale europea. Figuriamoci segnare in due di queste occasioni, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Impresa riuscita ieri a Lorenzo Pellegrini. Il gol al Leicester bissa infatti quello di Manchester su rigore un anno fa. Stavolta però le prospettive sono diverse. Se recuperare il 6-2 dell’Old Trafford era un’impresa ai limiti del paranormale (e tale si è rivelata), l’1-1 del King Power Stadium regala un passe-partout per la finale di Tirana. Capitano da record in una stagione che potrebbe diventare indimenticabile. Per Lorenzo, almeno a livello numerico, già lo è. Quello a Schmeichel è il tredicesimo sigillo, il quinto in Conference League, considerando i preliminari contro il Trabzonspor. Record personale già superato a Bodo, blindato ieri a Leicester.