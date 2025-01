Pelle-gol riscrive il mercato

Il gol che ha sbloccato il derby può rappresentare una sliding doors importante per la sua carriera e per il futuro

Redazione 7 gennaio 2025 (modifica il 7 gennaio 2025 | 07:27)

Spesso e volentieri si dice che i gol vanno pesati e quello di domenica realizzato da Lorenzo Pellegrini pesa come un macigno, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Una rete che può rappresentare una sliding doors importante per la sua carriera e per il futuro. E già era successo. Infatti, basta riavvolgere il nastro e tornare a settembre del 2018. Entra nel derby a sorpresa (al posto dell’infortunato Pastore) e realizza un gol di tacco contro la Lazio. Prima di quell’episodio stava trovando poco spazio e da lì è cambiata la sua storia alla Roma fatta di alti e bassi. Ora vuole riprendersi in mano la squadra del cuore. E il futuro, almeno per ora, è a tinte giallorosse. Escluso l’addio a gennaio che era già difficile nelle scorse settimane. L’Inter ha chiesto informazioni ma tutti i discorsi sono rimandati all’estate. Timido, invece, l’interesse del Napoli. Il contratto è in scadenza il 30 giugno 2026, e non c’è stato nessun contatto per discutere del rinnovo. Ma ora Lorenzo ha altro per la testa.

Ranieri vuole portare al termine la sua ‘missione’ per far ritrovare il sorriso al capitano. La sua permanenza – ormai quasi sicura - non cambia di molto i piani di Ghisolfi che è al lavoro per rinforzare la rosa, soprattutto sulla fascia destra. Saelemaekers sta stupendo in quel ruolo come ammesso da Ranieri: «Non me l’aspettavo, lo vedo meglio a sinistra». La Roma ha intenzione di acquistarlo a titolo definitivo, ma il Milan per il momento vuole rimandare i discorsi. Difficile inserire Abraham nella trattativa. Contatti con l’entourage di Kayode, ma nessuna offerta presentata alla Fiorentina. Piacciono anche Sildillia, Ratiu, Zappa e Mingueza (in vantaggio c’è il Lipsia). Occhi anche su Delprato che può giocare a destra e come difensore centrale. Per quella zona di campo seguiti anche Marmol e Di Cesare. Per il vice Dovbyk in pole c’è sempre Beto. Lontano Raspadori che è stato blindato da Antonio Conte. E Frattesi? Resta un sogno difficile da realizzare a gennaio. L’Inter spara alto (almeno 40 milioni) e non vuole privarsene in questa sessione di mercato. Ma la telenovela è destinata a proseguire. Gli altri nomi per il centrocampo sono quelli di Reitz e Doucouré.

Si è raffreddata la pista che porta Le Fée al Betis. Nonostante il sì del giocatore sono stati interrotti i rapporti tra l’agente e il club spagnolo. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Sunderland. Squadra di Serie B inglese allenata da Regis Le Bris. I due hanno già lavorato insieme al Lorient. Su di lui anche alcuni club francesi. Sul punto di partenza Shomurodov che è richiesto da Cagliari, Venezia e Empoli. Il derby – in parte – ha cambiato anche il futuro di Tommaso Baldanzi. È entrato nei minuti finali e ha rubato l’occhio per lo spirito di sacrificio in un momento delicato del match. Vuole continuare a giocarsi le sue carte e Ranieri lo ammira per l’impegno in allenamento. Non ha intenzione di lasciare la Capitale ed è stata respinta l’offerta di prestito del Torino. Chi può lasciare Trigoria è Hermoso che è richiesto dal Fenerbahce di Mourinho. Preferirebbe un ritorno in Liga, ma per ora non ha chiuso le porte ad un trasferimento in Turchia. Pressing di alcuni club spagnoli per Matias Soulé ma per la Roma non è sul mercato. Il Marsiglia insiste per Zalewski. Piace a De Zerbi e a Trigoria non vogliono perderlo a giugno a parametro zero.