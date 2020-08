Pedro sarà ufficializzato solo dopo l’operazione

Roma in apprensione per Pedro Rodriguez. L’attaccante del Chelsea la prossima stagione vestirà giallorosso, ma ieri durante la finale di FA Cup vinta dall’Arsenal si è lussato la spalla destra.

La dirigenza della Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, ha già la firma dello spagnolo a cui è scaduto il contratto con i Blues dopo il match di ieri e arriverà nella Capitale a parametro zero. Un’operazione nata per l’esigenza dei giallorossi di fare un mercato low-cost e arricchire la rosa di giocatori d’esperienza senza pagare cifre folli per i cartellini: Pedro, classe ’87, è stato accontentato con un contratto di due anni più l’opzione per il terzo a 2,5 milioni. Fonseca aspettava il suo attaccante al raduno per la prossima stagione, ma l’infortunio di ieri complica le cose.

Adesso, la dirigenza romanista vuole vederci chiaro e richiederà una visita specialistica per valutare attentamente sia le condizioni della spalla che il periodo di recupero che dovrebbe essere di un mese e mezzo. Il club giallorosso ha consigliato all’esterno di operarsi: con l’intervento, previsto nei prossimi giorni, i tempi per riprendere l’attività agonistica si accorciano. L’acquisto sarà ufficializzato solo dopo l’operazione.