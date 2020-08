Pedro, la pancia non è ancora piena: “Qui per vincere ancora”

Pedro è il primo acquisto della Roma targata Friedkin, benché rappresenti in realtà l’ultimo regalo dell’era Pallotta, scrive Stefano Carina su “Il Messaggero”.

Ha firmato un contratto triennale e non un biennale con opzione per il terzo anno a tre milioni più bonus a stagione. Il suo obiettivo è continuare a vincere. Un augurio niente male per un club che manca all’appuntamento con un trofeo dal 2008: “Capisco che sia difficile, ma questo è il mio scopo – ha rivelato al sito ufficiale della società – La mia ambizione è sempre molto alta, voglio vincere con la Roma”.

La Roma continua a trattare su due tavoli per Schick: da un lato il Lipsia, la meta preferita di Patrik, dall’altro il Bayer che sta provando a inserirsi prepotentemente essendo prossimo ad incassare 80 milioni (più bonus) dal Chelsea con la cessione di Havertz.