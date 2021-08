Pazza idea Lazio: si chiama Pedro

Lo spagnolo è fuori rosa alla Roma, Sarri spinge per averlo

Sarri sfida la storia spingendo per avere Pedro. Il tecnico non ha mai nascosto la sua stima nei confronti dello spagnolo, ora fuori rosa nella Roma, e da qualche giorno avrebbe proposto a Tare e Lotito di prenderlo, riporta Il Messaggero. E' più di un'idea, tanto che ci sarebbe stato un contatto tra i dirigenti laziali e i suoi procuratori. Bisognerà parlarne con la Roma ed è una cosa che non è mai stata fatta da anni. Un affare di mercato tra le due società della capitale non si vede da mezzo secolo. Lo spagnolo è fuori rosa e pare che Sarri abbia già sondato la sua disponibilità, con tanto di assenso.