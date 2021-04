Paulo si prende la rivincita: “Troppe bugie, merito rispetto”

Al 53′ la stagione della Roma sembrava ormai compromessa. E con questa l’avventura di Fonseca alla Roma. L’infortunio di Spinazzola, l’errore di Diawara (e Mancini), l’ingenuità di Ibanez. La parata di Pau Lopez sul rigore di Tadic ha cambiato tutto, scrive Stefano Carina su “Il Messaggero”. Di certo, per una notte, Fonseca si prende una bella rivincita: “Vanno bene le critiche ma quello che mi dispiace di più sono le bugie. La Roma rappresenta l’Italia e si sono raccontate cose non vere. Questa settimana è stato creato un casino dicendo che i giocatori mi hanno affrontato e che si è fatta una riunione prima dell’allenamento. Non c’è serietà”.

Giorni difficili, come in realtà lo sono state le ultime settimane che lo hanno visto scivolare al settimo posto in classifica in campionato: “Non voglio alibi ma non possiamo dimenticare che squadra è stata a lungo nei primi quattro posti e dentro l’obiettivo. In questo momento della stagione abbiamo perso giocatori che sono stati importanti durante l’anno. L’importante ora è concentrarsi sul presente e sul futuro”.