Paulo si gode il suo trio azzurro: “Innamorato di questo gruppo”

Paulo Fonseca stravince il confronto contro Castro e batte il suo passato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, la Roma ora ha un piede e mezzo ai quarti di finale di Europa League.

“La partita è stata preparata benissimo, aspettando il momento giusto per pressare. Ce li aspettavamo così, bassi per ripartire. Ma noi siamo stati difensivamente molto buoni. Mancini le sta giocando tutte, altri come lui sono stanchi. Ma nonostante questo tutti vogliono giocare e questo spirito di squadra è importante. Non è stato facile come il 3-0 farebbe pensare, loro hanno pareggiato due volte con l’Inter e battuto il Real. Abbiamo concesso pochissimo, in queste partite c’è anche una motivazione extra. La discussione con Pedro nel secondo tempo? Non ci eravamo capiti” le parole del tecnico a fine gara.