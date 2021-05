Paulo, saluti con il brivido: “Abbiamo rischiato troppo”

"Sorpresi dai nostri avversari, è stato raggiunto il minimo degli obiettivi". Per lui Fiorentina e Wolverhampton

L'uscita di scena di Fonseca è quella attesa. Un punto, la qualificazione alla Conference League ripresa per i capelli e le solite belle parole nel post-gara: "Il primo tempo non abbiamo giocato, non abbiamo fatto nulla. Poi nella ripresa è cambiato tutto, abbiamo segnato due reti e siamo riusciti ad ottenere l'obiettivo minimo stagionale. È stato un grande piacere allenare la Roma, sono cresciuto molto". Il problema è che la Roma in questo biennio ha fatto invece un passo indietro, scrive Stefano Carina su "Il Messaggero". Nel gioco, nei risultati ma anche nell'atteggiamento. Discorso che coinvolge tutti, nessuno escluso. Paulo ora si guarda attorno: la Fiorentina fa sul serio ma il portoghese aspetta segnali dalla Premier (Wolverhampton).