Paulo punta sui garanti di Coppa

Domani la Roma scende in campo per l’appuntamento più importante della stagione: il ritorno dei quarti con l’Ajax. Fonseca si affiderà a Dzeko e Mkhitaryan, che in due fanno 67 anni. I veterani del club, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, visto che all’Olimpico non ci saranno Spinazzola, alle prese con un risentimento muscolare, e Peres squalificato. In campo ci sarà una media di 23 anni. Ma il giocatore da cui ci si aspetta di più è proprio Dzeko, che nell’andata si è ritrovato con un’ottima prestazione e ora gli manca solamente il gol. Il bosniaco, escluse le qualificazioni, con la maglia della Roma ha trovato 29 gol nelle Coppe, diventando il miglior marcatore europeo della storia giallorossa. Ora cerca la lode, e magari un aiuto arriverà proprio dai piedi di Mkhitaryan: in stagione 9 gol su 10 sono arrivati con l’armeno in supporto.