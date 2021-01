Paulo, la solita lezione da una big: “Sono assurdi i primi due gol presi”

Paulo Fonseca si rivela ancora una volta un allenatore inaffidabile quando si tratta di sfidare le big della Serie A, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il portoghese, come spesso è accaduto, ha puntato il dito verso i suoi calciatori scordandosi di analizzare le proprie colpe. Questa volta, però, il tecnico ha cercato anche di minimizzare la sconfitta: “È solo una partita persa“, ha detto senza considerare che il derby porta con sé una serie di significati che vanno oltre i tre punti.

Il crollo contro la Lazio secondo l’allenatore è nato dai gol incassati a inizio partita che avrebbe destabilizzato la squadra: “Se non avessimo preso il primo gol sarebbe stata una gara totalmente diversa. Manca l’esperienza per gestire questo tipo di partita e questi momenti. Se prendiamo gol contro squadre come la Lazio è difficile cambiare il risultato“.

Fonseca lascia intendere che la squadra quando incassa gol o va in difficoltà non è in grado di reagire, pur avendo tra le proprie fila calciatori di comprovata esperienza come Smalling, Mkhitaryan e Dzeko e altri in ascesa come Mancini, Spinazzola e Pellegrini.