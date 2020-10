Paulo, la baby squadra sbaglia e cresce: “Possiamo far meglio dell’anno scorso”

Tre volte sotto, tre volte capace di riprendere il Milan. La Roma resta imbattuta sul campo e torna a casa con un buon pareggio che tuttavia non smuove più di tanto la classifica, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Alla vigilia Fonseca aveva parlato di prova di maturità: complessivamente l’esame è stato superato. Anche se qualche sbavatura va corretta. Soprattutto nel reparto difensivo che dopo i due gol subiti dal Benevento ne aggiunge tre rimediati dai rossoneri, senza contare che anche ieri Mirante è stato uno dei migliori. Kumbulla, ad esempio, con il gol rimedia ad una prova opaca.

Per il tecnico il bicchiere resta mezzo pieno: “Abbiamo segnato tre reti, è stata una gara molto equilibrata – spiega Fonseca – Quello che non va è che abbiamo subito tre gol e sbagliato qualche passaggio di troppo nel fraseggio finale. Passo in avanti? Io volevo vincerla la partita, ma alla fine è un buon punto“.

Paulo è sibillino quando gli viene chiesto se vede tante squadre più forti della Roma: “Se parliamo di investimenti, siamo d’accordo che ci sono due squadre più forti delle altre…Noi possiamo fare meglio dello scorso anno. Dobbiamo dimostrare di essere ambiziosi“.