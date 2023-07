Paulo aspetta una chiamata

Vederlo indossare la maglia del nuovo sponsor Adidas, ha fatto un bell’effetto, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. "Gli dona", è stato il commento più gettonato dei tifosi in fila ieri davanti al Roma Store in centro, quando nei video che si alternavano sugli schermi, è apparsa l’immagine di Paulo Dybala .

E come tale, Paulo vuole essere trattato. Anche perché se sul piatto della bilancia c’è la gratitudine verso una società che l’ha rilanciato, dall’altro non va dimenticato anche lo ‘sforzo’ economico che ha fatto il calciatore per rientrare nei paletti giallorossi condizionati dal settlement agreemeent. Cifre che ai comuni mortali fanno impallidire ma che nel mondo pallonaro per un campione come Paulo non sono comuni.