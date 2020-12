Pastore rifiuta di partire a gennaio

Rescissione con buonuscita? No, grazie. Cessione, magari in prestito? No. Pastore puntai piedi e intende restare alla Roma, scrive Stefano Carina su “Il Messaggero”.

Il tentativo di sondare il terreno da parte del club sulla disponibilità dell’argentino di lasciare la capitale (e liberarsi cosi dell’ingaggio di 4,5 milioni), è stato respinto. L’argentino è convinto di poter tornare ad allenarsi a Trigoria a breve e poter dare il suo contributo. Pastore non gioca ormai dal 28 giugno quando Paulo lo inserì negli ultimi 9 minuti contro il Milan a San Siro.