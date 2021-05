Parte l’era Mou: Roma da rifare

Il club giallorosso al lavoro per accontentare il nuovo allenatore. Pinto convoca Mkhitaryan, ma il giocatore prende ancora tempo

La Roma si appresta a voltare pagina. Salutato senza rimpianti Fonseca, comincia l'era Mourinho, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Lo Special One porta a sognare la piazza almeno un paio di colpi ad effetto, ma non va dimenticata l'attuale rosa. In quest'ottica, ieri è andato in scena un incontro tra il dirigente portoghese, Mkhitaryan e Raiola. L'happy-end rimane in bilico. Miki, infatti, ha chiesto ancora qualche giorno di riflessione. Nell'incontro si è parlato anche di Calafiori (può andare in prestito) e Kluivert: il Lipsia ha offerto 12 milioni, pochi per la Roma, anche se basterebbero per non incorrere in una minusvalenza. Stessa cosa per Olsen, che andrà ceduto per una somma superiore ai 4,5 milioni, Nzonzi (con un solo anno di contratto) a 7,5 milioni, Under figura ancora a 4,9 milioni, Kluivert a 8,4 mentre Florenzi a 0,9. A meno che Mourinho non s'impunti chiedendo la conferma di uno di loro. Saluteranno gli svincolati Bruno Peres (destinato al Trabzonspor), Juan Jesus e Mirante (Milan). Con le valigie pronte anche Fazio, Pastore, Pau Lopez, Pedro e Carles Perez. I ruoli in entrata sono quelli noti da tempo: un portiere (avanza Rui Patricio, in calo Silvestri), un difensore centrale (Aké), un centrocampista (piace Maggiore ma nell'ottica di allargare la rosa) e il centravanti (Belotti).