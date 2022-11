Parola d’ordine: resistere

“Resistere”. È la parola d'ordine più adatta alla Roma e ai suoi tifosi, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Superare le prossime due gare senza danni, cercando i sei punti che ci farebbero restare nel gruppo di testa e lavorare per il 2023.

Sul derby, c'è poco da dire e molto da riflettere. Si sono presentate all'Olimpico due squadre stanche, sorrette da energie nervose e poco più. Una, la Lazio ha avuto un tiro su un vassoio d'argento e ha vinto; la Roma ha invece preso la traversa. Tutto qui, senza tragedie. ll tema vero è chela squadra è a pezzi. Per Mourinho il problema è grande. Aveva costruito la rosa attorno alle invenzioni di Paulo e gli è mancato nel momento più importante, per non parlare degli inserimenti di Wijnaldum.