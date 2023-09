Parla Totti: “Mourinho mi vuole”

Francesco Totti si avvicina alla Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. O almeno spera in un suo rientro a Trigoria a strettissimo giro. Si è già sentito con José Mourinho e si sono subito trovati in sintonia: "Penso mi voglia alla Roma. Così ha detto, no? Aspettiamo e vediamo...Ci messaggiamo ogni tanto. È una grande persona, un grande uomo. Come allenatore è il numero uno assoluto. Lui ha detto una cosa, aspettiamo..". Il riferimento è alle parole pronunciate dopo la finale di Budapest dallo Special One, che lamentava l'assenza di un uomo di comunicazione che potesse affiancarlo a metterci la faccia. Francesco ha strizzato l'occhio alla Roma e al presidente Dan Friedkin che adesso non deve far altro che chiamarlo: "Se il prossimo anno tornerei nella Roma? Magari già ci starò", dice l'ex attaccante con una battuta delle sue. Messaggio più chiaro non poteva inviarlo, la proprietà adesso deve fare una scelta: restare con l'assetto dirigenziale attuale o accontentare José affiancandogli un uomo simbolo e carismatico.