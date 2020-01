Pallotta-Baldini, per il futuro c’è la Premier

James Pallotta non vuole mollare il calcio e sarebbe pronto a rilevare Newcastle United, club di Premier in vendita da qualche anno ma che non ha trovato nuovi acquirenti, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Con l’aiuto del fido amico Franco Baldini, Jim pensa a un piano: cedere la sua squadra a Dan Friedkin e investire il ricavato in Inghilterra. Una mossa per il momento non confermata dall’imprenditore di Boston, troppo concentrato nella cessione della società giallorossa al Re della Toyota in Usa.

La notizia che potrebbe essere Pallotta il prossimo presidente non ha entusiasmato i tifosi inglesi che su Twitter hanno commentato: “Ci risiamo, sarà sempre la stessa storia“..