Palle inattive, Fonseca ha un’arma in più

Sfruttare la palle inattive: ecco un’arma che la Roma di Fonseca ha affinato e che sta dando i suoi frutti, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero.

Ieri i giallorossi hanno piegato la resistenza del nuovo Genoa made in Ballardini con un colpo di testa di Mancini, su corner battuto da Pellegrini. Rigori compresi (6), sono 14 i gol realizzati dalla Roma sfruttando una situazione di gioco fermo.

Solo il Milan dei 16 rigori concessi in 26 partite (12 trasformati) vanta finora un numero di reti superiore da palla inattiva: 22, con la punizione trasformata da Krunic ieri a Verona. Tre punti che riportano i giallorossi in zona Champions, in attesa di Inter-Atalanta che questa sera concluderà il programma della 26ª giornata.