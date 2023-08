Uno per il mercato, l'altro in campo: Ibanez e Ndicka sono gli osservati speciali di oggi a Tolosa, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il difensore ivoriano deve lanciare dei segnali a Mourinho e, tra i nuovi arrivati, è quello che è apparso più in ritardo di condizione. A 14 giorni dall'inizio del campionato il titolare contro la Salernitana non sarebbe né lui né Ibanez, ma Llorente.