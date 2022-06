Oscar Damiani: “Celik è un terzino, non un laterale. José lo esalterà”

Che tipo di acquisto è? "Lo conosco bene, l'ho visto giocare molte volte. Sa fare entrambe le fasi, meglio la fase difensiva, dove diagonali e coperture difensive sono il suo pane quotidiano, E poi ha una buona gamba, si muove bene sulla fascia. Gioca a destra ma se non ricordo male in emergenza è stato impiegato anche a sinistra. Lo ritengo un ottimo calciatore, di certo parliamo di un giocatore completo".

È più adatto per una difesa a tre o a quattro? "Chi lo prende sa che Celik è un terzino, non un esterno a tutta fascia. Quindi è perfetto per una difesa a quattro. Ripeto, sa difendere bene e all'occorrenza attaccare. Non è un goleador ma qualche rete la fa.. Poi i calciatori si adattano e magari, all'occorrenza, potrà fare benissimo anche in una linea a tre".