Orgoglio Mou: “Non sono io il problema”

È uscito allo scoperto. Nel momento più difficile. Perché di Mourinho si può dire tutto meno che "rappresenti un problema. Non lo accetto. In estate ho ricevuto la più grande, importante e pazza offerta di lavoro (60 milioni di ingaggio dall'Al Nassr e dall'Al-Ahli, ndr) che un allenatore abbia mai ricevuto nella storia del calcio. L'ho rifiutata perché avevo dato la parola a Budapest che sarei rimasto ai miei ragazzi, ai miei tifosi e a mister Friedkin. Adesso sembra che io sia un problema. Non è vero, io non sono un problema". José prova a fare quadrato. Lo fa in modo intelligente, consapevole del momento difficile che stanno vivendo lui e la squadra, lasciando la scelta di sostenere o contestare la Roma ai tifosi: "Dovremo avere il coraggio di entrare in campo e accettare qualsiasi reazione, che sia di supporto o una manifestazione di scontento. Non ho paura di sentire i fischi di tutto lo stadio, se mi vogliono trovare mi trovano a Trigoria". Come scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero', ritorna l'immagine preferita, quella di lui e i suoi ragazzi, un blocco unico che nessuno all’esterno può scalfire:"Non è una cosa che senti sempre, ma questi ragazzi sono miei amici e io sono amico loro, siamo un bel gruppo. Con loro non mi sono maisentitosolo. Adesso ho deciso io di isolarmi per trovare le soluzioni".