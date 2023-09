Ora Romelu è di nuovo una certezza: a segno in oltre metà delle gare in A

Le cento partite in Serie A di Romelu Lukaku sono da record. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, in 100 partite ne ha realizzati 59, solo in cinque ne hanno segnati di più. Buongiorno gli si è praticamente attaccato alla schiena per tutta la gara, ma alla fine Romelu ha avuto la meglio. È corso sotto il settore ospiti per festeggiare, ha esultato assieme ai romanisti e ai compagni che lo hanno cercato per tutta la gara. È un faro, un punto di riferimento, una certezza per tutta la squadra. Con lui in attacco tutti sono convinti che qualcosa accadrà: una sponda, un tiro o un lancio. Il belga ha confermato ancora una volta il suo peso nello scacchiere di Mourinho, è vitale per il reparto offensivo. Buongiorno gli ha reso la vita difficile, lo ha marcato strettissimo per non dargli la possibilità di fare il suo gioco. E quando non ci riusciva, arrivavano in soccorso Schuurs e Rodriguez. Insomma, pur di non dargli respiro si sono fiondati in tre ad ostacolarlo. Lukaku, però, le difese le conosce, ne ha affrontante centinaia e sa come aggirarle. E poi vicino aveva un fuoriclasse come Dybala con cui ha provato a innescare i soliti uno-due letali. Si cercano in continuazione e quando uno dei due sceglie l'azione personale, chiede scusa l'altro. Non solo, Lukaku è anche un allenatore in campo. A volte sembra di vedere Mourinho che dà indicazioni. Ha una visione di gioco impeccabile, pari a quella di un tecnico. Per questo José difficilmente ne farà a meno, lo ha lasciato in campo per tutta la partita perché sperava in un suo gol negli ultimi minuti per portare a casa la vittoria. Non c'è riuscito, ma José è inamovibile: su quattro partite, lo ha fatto partire dalla panchina solo contro il Milan, salvo poi inserirlo per i 20 minuti finali. Poi sempre titolare, perché più gioca e più migliora. E i margini di crescita sono ancora ampi.