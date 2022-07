Ora Mourinho si aspetta progressi. Abraham, caccia al primo gol

Stasera contro il Nizza è l’ultima amichevole prima di far rientro in Italia

Dybala ma non solo. L’eventuale delusione per una curiosità rimandata, qualora Mourinho decidesse questa sera di non concedergli la passerella finale tanto attesa, non può far dimenticare che quella contro il Nizza è l’ultima amichevole prima di far rientro in Italia, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. A fine match, la comitiva giallorossa saluterà il Portogallo.

José si augura di vedere dei miglioramenti sia sotto l’aspetto della condizione atletica che su quello della tattica. Negli occhi c’è ancora il 3-2 subito contro lo Sporting Lisbona che in questo periodo dell’anno, con la terza settimana di allenamenti da poco iniziata, non deve preoccupare. Non vuol dire però che alcuni errori non debbano essere presi in considerazione.

In questi giorni, ad esempio, Mou ha lavorato molto su Celik. Il turco, probabilmente perché viene da una carriera dove ha praticamente sempre giocato in una linea a quattro, è sembrato non proprio a suo agio nel difendere a tre.

Da rivedere c’è anche la coppia Matic-Cristante. Se è vero che non può essere un test estivo a dare un responso, la sensazione è che un giocatore più dinamico vicino ad uno dei due garantirebbe maggiore fluidità.

Non tanto nella manovra perché entrambi hanno una facilità di calcio ma in fase di non possesso quando i due, se presi in velocità, vanno in difficoltà. Col Nizza probabile spazio dal 1′ per Zalewki, Smalling e Karsdorp. Abraham – dopo l’assist del provvisorio 2-2 a Pellegrini – è ora alla ricerca del primo gol stagionale.