Ora l’obiettivo di gennaio è Tolisso

L’ex Lione si libera a zero tra poco più di 6 mesi. L’esperienza in Baviera è quindi agli sgoccioli e la Roma ci pensa

Totti chiede campioni, Mou si attende quantomeno dei rinforzi. E per la mediana, la Roma guarda soprattutto in Bundesliga. Perché oltre a Grillitsch (in scadenza con l’Hoffenheim) e a Roca (Bayern Monaco), in uscita c’è anche Tolisso. Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, l’ex Lione, come l’austriaco, si libera a zero tra poco più di 6 mesi. L’esperienza in Baviera è quindi agli sgoccioli. In stagione sta trovando pochissimo spazio: 306′ in campionato e 94′ in Champions. L’identikit è ideale per José che cerca un mediano dai piedi buoni, bravo sia in fase di costruzione che di recupero.