Ora Fonseca raddoppia

Era il suo obiettivo di partenza: “Io riserva di Dzeko? Sono qui per giocare. Magari anche insieme“. Il cartellino facile adottato da Maresca con il Sassuolo e l’irruenza di Obiang, potrebbero regalare a Mayoral l’occasione, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Se non già a Sofia, domani in Europa League, domenica contro il Bologna.

Pedro infatti è squalificato, Pellegrini – benché gli esami abbiano scongiurato fratture alla caviglia – ad oggi ha l’articolazione ancora molto infiammata. Non ci riuscisse a recuperare – o venisse frenato da Fonseca (fermato ieri dal giudice sportivo per un turno, più ammenda di 10mila euro) – le opzioni diventano due: continuare con il 3-4-2-1 e affiancare a Mkhitaryan lo spagnolo Perez oppure optare per Borja al fianco di Edin, con l’armeno in versione trequartista o centrocampista in una mediana a cinque.

Anche perché rimanere a secco sia a Napoli che con il Sassuolo non ha lasciato indifferente un tecnico così attento come il portoghese. Che a domanda diretta nell’ultima conferenza stampa sull’utilizzo simultaneo di Mayoral e Dzeko non ha chiuso all’eventualità: “Può essere una possibilità in futuro“.