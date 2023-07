Operazione trasparenza: ecco i dialoghi arbitro-Var

Parola d’ordine trasparenza. La via è indicata, ed è stata annunciata dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Dalla prossima stagione, in un giorno ancora da definire ma sempre dopo la fine della giornata e quindi non proprio a caldo, gli audio tra arbitro e Var degli episodi più controversi si potranno ascoltare. "Non abbiamo nulla da temere", ha detto il numero 1 del calcio italiano annunciando la svolta sperata da molti.

Ieri, comunque, sono stati anche annunciati i direttori di gara che non vedremo più in campo e quelli che invece non avranno un volto familiare perché nuovo. Detto di Serra, gli altri dismessi sono Matteo Gariglio, Francesco Meraviglia, Giampiero Miele e Daniele Paterna. Mentre - si legge su 'Il Messaggero' - si sono dimessi Massimiliano Irrati, Lorenzo Maggioni e Paolo Valeri. Entrano in CAN perché promossi Kevin Bonacina, Giuseppe Collu, Davide Di Marco, Marco Monaldi e Paride Tremolada. In totale saranno 47 gli arbitri a disposizione del designatore Rocchi il prossimo anno. Confermata anche Maria Sole Ferrieri Caputi.