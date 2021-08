Olimpus Roma, Marcelinho: “Roma, sono qui per la tua bellezza”

L'italo-brasiliano è il fiore all'occhiello di una campagna acquisti importante della formazione di calcio a 5

Marcelinho Padilha Gonçalves, conosciuto da tutti come Marcelinho, mancino italo-brasiliano di calcio a 5, ha scelto di tornare a giocare nella capitale con l'Olimpus Roma, dopo quattro anni. Questo uno stralcio delle sue parole, rilasciate a Serena Cerracchio per il quotidiano il Messaggero.

L' Olimpus , una nuova rinascita "Mi ha chiamato Danese D'Orto, dicendomi che ero al centro del progetto. L'Olimpus giocherà per qualche trofeo da qui a due o tre anni. Mi fido di lui. Il mio obiettivo è centrare i play-off e per questo abbiamo una squadra all'altezza".

La stagione del riscatto per Marcelinho "Non vedo l'ora di rimettermi in gioco con l'Olimpus. Tenere i miei figli in braccio è la cosa più bella del mondo, più dei segnare un gol scudetto ma magari riesco a fare entrambe le cose"