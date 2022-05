Olimpico, sì ai maxi-schermi: Roma-Feyenoord a 5 euro

L’obiettivo sarà fare l’ultimo sold-out della stagione e consentire a chi non ha potuto raggiungere l’Albania di tifare a distanza per la squadra di Mourinho

La Roma aprirà lo stadio Olimpico per la finale di Tirana del 25 maggio contro il Feyenoord, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. L’obiettivo sarà fare l’ultimo sold-out della stagione e consentire a chi non ha potuto raggiungere l’Albania di tifare a distanza per la squadra di Mourinho. Una scelta che la società ha preso anche per via dell’enorme numero di persone che non potrà raggiungere l’Arena Kombëtare (solo 4 mila posti dedicati ai romanisti e serio rischio che le tifoserie si mescolino).

L’idea è creare la stessa atmosfera che si vive durante le partite stagionali, con l’inno, i cori e le bandiere, ma senza i calciatori. I maxischermi saranno posizionati sulla pista d’atletica davanti ai settori, oltre a quelli sopra le due Curve. Al termine della partita non è previsto l’arrivo della squadra allo stadio, direttiva che non potrà essere assolutamente cambiata – specifica il club – in base agli eventi.

Dunque, in caso di vittoria i calciatori non raggiungeranno i tifosi nell’impianto. La priorità sull’acquisto dei biglietti ce l’avranno come sempre gli abbonati che potranno acquistarli dalle ore 12 di giovedì 19 maggio fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio al costo di 5 euro. La vendita libera, invece, partirà alle ore 12 di venerdì 20 maggio e cesserà alle ore 21 di martedì 24 maggio. In questa fase, potranno essere acquistati massimo quattro tagliandi a persona e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 euro. I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis.

Nelle prime 24 ore di prevendita, per i soli abbonati invalidi, i biglietti saranno gratuiti. A partire dalla vendita libera, il costo è di 5 euro per la coppia: invalido e il suo accompagnatore.