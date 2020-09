Olimpico, Lotito ottiene lo sconto. Ora tocca a Friedkin

Non c’è voce di bilancio che sfugga a Claudio Lotito, scrive Emiliano Bernardini su Il Messaggero. Non è certo passata inosservata quella relativa agli “oneri per la concessione in uso dello Stadio Olimpico, e delle strutture commerciali annesse“. Una cifra che si aggira tra i tre e i quattro milioni di euro e che è composta per 2/3 da una parte fissa che comprende tutti i servizi in essere e per 1/3 variabile in base alle varie esigenze e alle richieste dei club.

L’ultima stagione è stata condizionata dal Covid e dall’obbligo di giocare a porte chiuse. Per l’esattezza 5 gare delle ultime 12 la Lazio le ha giocate in casa senza i suoi tifosi. Ed è per questo che ieri Lotito ha trattato e ottenuto uno sconto da Sport e Salute che gestisce l’impianto.

Una lunga riunione con il presidente Cozzoli. Inizialmente il patron biancoceleste aveva convinto la Roma a partecipare alla stessa riunione in modo da fare cartello e avere più forza nella trattativa. Alla fine si è deciso di fare due riunioni separate visto che la società giallorossa ha ancora un anno di contratto.

Lotito chiedeva uno sconto di 900 mila euro sul canone d’affitto pregresso. Sport e Salute invece proponeva una cifra molto più bassa partendo dal presupposto che la maggior parte delle partite si sono giocate con la presenza del pubblico. Dopo un lungo braccio di ferro si è arrivati ad una cifra che si aggira intorno ai 300 mila euro.

La prossima settimana sarà il turno anche della Roma. Sarà il neo presidente Friedkin in persona a recarsi all’Olimpico per conoscere la struttura, incontrare Cozzoli, presidente di Sport e Salute che materialmente la gestisce l’impianto e “trattare” anche lui uno sconto sulla stagione appena terminata. “Una strategia molto diversa da quella del suo predecessore Pallotta” sussurrano. L’idea è quella di mettere comunque al tavolo entrambe le società per proporre un accordo diverso da quello in essere.

L’obiettivo è proporre un business plan pluriennale volto a valorizzare lo stadio Olimpico. Tra le varie proposte c’è quella di aprire l’impianto ai normali cittadini tutta la settimana consentendo dei tour guidati. Dei percorsi con delle guide specializzate che consentano di visitare anche tutto il parco del foro italico con tutta la sua preziosa architettura. E per fidelizzare ancor di più i tifosi delle due squadre si sta pensando di creare due piccoli musei, in Curva Nord per la Lazio e in Curva Sud per la Roma. Chiaramente con un biglietto d’ingresso una cui percentuale finirà nelle casse delle due squadre.