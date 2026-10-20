Quindici anni fa la Roma fu eliminata ai preliminari di Europa League contro lo Slovan Bratislava. Questa sera la squadra slovacca tornerà all'Olimpico per giocare la Champions League. Nel 2011 in rosa c'era un giovane Stefano Okaka. Queste le sue parole a Il Messaggero:

Stefano Okaka, se la ricorda la notte di Bratislava e lei titolare al posto di Totti? "Vuole la verità? Mi ricordo pochissimo. Del resto sono passati tanti anni. Mi sono sorpreso, questo sì, quando il mister ha detto che sarei partito titolare. Credo che Totti è la Roma ed è la storia, tutto il resto non conta; probabilmente Francesco aveva accusato qualche problema fisico. Nel ritorno sono subentrato e purtroppo non siamo riusciti a vincere per rimediare alla sconfitta dell'andata".

La sua Roma protagonista le piace? "Mi piace tanto e spero che con Gasperini possa puntare a qualcosa d'importante. Ha tutte le possibilità per competere".

Gasp cosa le suscita? "È un fuoriclasse del suo lavoro. "Per fortuna la Roma ha lui. Riesce a tirare fuori il meglio da ogni squadra e dai singoli".

La sua Roma rispetto a questa? "Era un altro calcio. Noi avevamo giocatori fenomenali, di un altro livello. Penso a Totti, che è stato un fenomeno, un fuoriclasse. Penso a De Rossi, un vero campione, così come Cassano. Anche in Nazionale ne ho trovati, Buffon e Pirlo per citarne un paio".