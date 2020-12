Ok Smalling, Veretout e Pellegrini, in dubbio Mirante

Piccoli miglioramenti in casa Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, ma Fonseca domani contro il Bologna (stadio Dall’Ara ore 15) non avrà ancora l’intera rosa a disposizione.

Il tecnico recupera Pellegrini (contusione alla caviglia) e Veretout (problema al flessore): entrambi sono tornati ieri ad allenarsi con la squadra dopo aver smaltito i rispettivi infortuni. Paulo potrebbe utilizzarli vista l’assenza di Pedro sulla trequarti (squalificato) e la prestazione superficiale di Diawara contro il Cska Sofia.

In difesa tornerà tra i titolari Smalling – già impiegato in Bulgaria per 45 minuti- assieme a Ibanez e Kumbulla. Dubbi in porta perché Mirante non è al meglio per via di una botta alla mano rimediata nell’allenamento di mercoledì, al suo posto ci sarebbe Pau Lopez rimasto in panchina a Sofia per precauzione.